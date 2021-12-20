日本通過35.9兆日圓補正預算 規模史上最大
2021/12/20 17:21
（中央社東京20日綜合外電報導）日本讀賣新聞報導，日本參議院全體會議今天通過以防疫對策作為重點的2021年度補正預算案，規模高達35兆9895億日圓（約新台幣8.81兆元），創補正預算史上最大規模。
日本政府編列一般會計歲出約35兆9895億日圓的2021年度補正預算案（補充及改正預算案），上週先在眾議院全體會議表決時獲多數議員同意通過，今天下午再經參議院全體會議表決後正式通過。
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日本放送協會（NHK）報導，這次補正預算案包括發給18歲以下孩童每人相當於10萬日圓補助，編列經費約1兆2162億日圓；為補助受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響營業額大減的每位業者最多250萬日圓，補正預算案編列約2兆8032億日圓。
日本經濟新聞報導，加上2021年度總預算歲出106.6兆日圓後，總計本年度歲出達142.5兆日圓。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1101220
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