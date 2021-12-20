左派候選人贏得總統大選 智利股匯市重挫

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（中央社聖地牙哥20日綜合外電報導）智利左派候選人柏瑞克（Gabriel Boric）昨天強勢贏得總統大選決選，智利股市今天開盤應聲重挫5.3%，最大礦企之一股價更挫跌逾10%；智利披索匯價則重貶超過3%。

路透社報導，自從智利民眾5月選出一個主要由左派和獨立代表組成的制憲議會，負責將智利以市場為導向的憲法重新擬定，此後智利披索至今累計貶幅已超過21%。

柏瑞克曾是學運領袖，他競選時為了擊敗保守派對手卡斯特（Jose Antonio Kast），承諾將加稅、廢除私人養老金及反對「摧毀」環境的礦場。

智利鋰礦企業SQM因業務對環境的衝擊而被盯上，今天早盤股價大跌近11%。

外界如今預期，柏瑞克將推動調高企業稅，並繼續實施智利國會今年通過的預算書，意味明年政府支出將減少約22.5%。

倫敦投資公司abrdn的新興市場資金經理人柯蒂斯（Kieran Curtis）表示：「樂見這場選舉順利舉行，除了投票率高，勝選也沒有爭議。」不過他預期，智利明年第一季很可能出現消費支出銳減。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1101220