更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

左派候選人贏得總統大選 智利股匯市重挫

2021/12/20 22:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖地牙哥20日綜合外電報導）智利左派候選人柏瑞克（Gabriel Boric）昨天強勢贏得總統大選決選，智利股市今天開盤應聲重挫5.3%，最大礦企之一股價更挫跌逾10%；智利披索匯價則重貶超過3%。

路透社報導，自從智利民眾5月選出一個主要由左派和獨立代表組成的制憲議會，負責將智利以市場為導向的憲法重新擬定，此後智利披索至今累計貶幅已超過21%。

柏瑞克曾是學運領袖，他競選時為了擊敗保守派對手卡斯特（Jose Antonio Kast），承諾將加稅、廢除私人養老金及反對「摧毀」環境的礦場。

智利鋰礦企業SQM因業務對環境的衝擊而被盯上，今天早盤股價大跌近11%。

外界如今預期，柏瑞克將推動調高企業稅，並繼續實施智利國會今年通過的預算書，意味明年政府支出將減少約22.5%。

倫敦投資公司abrdn的新興市場資金經理人柯蒂斯（Kieran Curtis）表示：「樂見這場選舉順利舉行，除了投票率高，勝選也沒有爭議。」不過他預期，智利明年第一季很可能出現消費支出銳減。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1101220

延伸閱讀
智利總統大選決選登場 恐再掀大規模示威抗議智利總統大選登場 結果料須下月決選才能底定
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族