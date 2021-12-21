杜絕虐待動物 印尼國會副議長承諾制定動保法

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（中央社記者石秀娟雅加達21日專電）印尼國會副議長穆海敏日前向印尼動保團體聯盟承諾，將支持通過動物保護法，以杜絕虐待動物的行為，並建議中央及地方政府編列保護動物預算，嚴肅對待此議題。

由33個動保團體組成的印尼動物保護聯盟（KPHI）在15日拜會穆海敏（Muhaimin Iskandar）等國會議員，爭取國會支持制定動物保護法。

印尼動物保護聯盟發布新聞稿指出，穆海敏向他們表示，虐待動物的事件持續發生，政府有責任設法制止。國會制定動物保護法需要一段時間研議，在那之前，政府可以先修改政府命令，以更有效杜絕虐待動物行為。

印尼動保聯盟律師詹德拉（Chandra Kurniawan）指出，現行畜牧業與動物衛生法以及刑法關於虐待動物的罪行都是微罪，處罰非常輕，完全沒有遏止效果。

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動保聯盟也向穆海敏提出訴求，呼籲政府機關加強推動公民教育，鼓勵民眾舉報虐待動物行為；虐待動物案件必須送到法院審理，讓虐待動物者得到應有懲罰；落實禁止狗肉交易以及動物表演秀；簡化設立動物之家的規定。

動保聯盟、雅加達動物救援網（Jakarta Animal Aid Network）創辦人佛蘭肯（Karin Franken）說，法規是保護動物免受虐待的關鍵，公民教育有助培養富同情心和責任感的公眾，希望動物福利的內容能放入教育課程中。（編輯：周永捷）1101221