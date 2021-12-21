莫德納執行長：數週內可展開Omicron疫苗開發

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（中央社蘇黎世21日綜合外電報導）美國製藥廠莫德納（Moderna）執行長班塞爾受訪時表示，他預期在開發專門對抗COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的疫苗上不致有任何問題，可望在數週內展開。

莫德納希望專門針對Omicron變異株開發的疫苗，可在明年初展開臨床試驗，但目前先把焦點放在生產供第3劑施打的加強劑。

班塞爾（Stephane Bancel）接受瑞士每日廣訊報（Tages Anzeiger）的訪問今天刊出，他受訪時說：「針對Omicron的疫苗只需要小幅調整，我不認為會有任何問題。」

莫德納目前正在靜待Omicron變異株的重要資訊，一旦取得將著手開發。

班塞爾說：「這還需要一或兩週時間。」

班塞爾指出：「（監管機關）核准後，我們還需要幾個月的時間才能生產5億劑。但我們現在的產能遠高於一年前。」

倘若美國食品暨藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）和瑞士醫藥管理局（Swissmedic）等監管機關要求進一步研究，那麼還需要至少再3個月時間。

「部分當局要求提供研究報告，其他仍未決定。依我所見，這要看疫情發展的嚴重性而定。」

班塞爾說：「我們正在開發一些新疫苗，比如說是流感，以及在年長者和幼童間較致命的呼吸道融合病毒（RSV）等疾病的疫苗。」

「我們可以將這三種mRNA疫苗整合成一劑，向政府提案以確保特定數量供應為期數年，然後在該國投資生產設施。」

如此一來，爆發新疫情時，這些國家將獲得優先供應。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1101221