土耳其國產疫苗Turkovac獲緊急使用授權

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（中央社記者何宏儒安卡拉22日專電）土耳其衛生部長克扎今天下午宣布，首支國產COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗Turkovac已經取得緊急使用授權，公立醫院將於10天內開始施打。

克扎（Fahrettin Koca）下午在東南部尚勒烏爾法（Sanliurfa）一個實驗室的儀式中宣布，Turkovac疫苗已獲緊急使用授權。他說：「我們成為9個生產COVID-19疫苗的國家之一。」

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，以視訊方式出席儀式的總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說：「我們Turkovac疫苗取得必要批准，進入生產階段，這是我們以最有效率方式致力保護國民對抗流行病的象徵，我們樂於生產Turkovac，對全人類分享此一疫苗。」

克扎指出，公立醫院大約10天內可開始施打。

衛生部、土耳其衛生研究院（TUSEB）、中部凱色里省（Kayseri）埃爾吉耶斯大學（Erciyes University）合作研發不活化疫苗Turkovac，並於11月下旬向土耳其藥品及醫療器材局（TITCK）提出緊急授權申請。

艾爾段之前曾經表示， Turkovac將會對全球上巿。（編輯：高照芬）1101222