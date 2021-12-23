法國假健康通行證猖獗 政府擬立法查驗身分

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（中央社記者曾婷瑄巴黎22日專電）法國政府在市面上查獲逾18萬張假的COVID-19疫苗施打健康通行證。衛生部長維宏今天表示，為杜絕非法買賣與冒用，擬明年立法要求餐飲和酒吧業者查驗顧客身分。

法國內政部20日公布，經過400起調查後，共查獲18萬2000張流通的假健康通行證，比早先估計的11萬張高出許多。據內政部人員表示，部長達馬南（Gerald Darmanin）下令警察加強嚴格檢查，並打擊販賣假通行證的詐騙網絡。

總理卡斯特克斯（Jean Castex）隨即呼籲地方首長要求警察加強取締假通行證，然而警察工會代表高頓（Stanislas Gaudon）表示，年節將至，還有許多更重要的任務，無法將重心放在檢查通行證。

面對這情形，衛生部長維宏（Olivier Véran）今天接受BFM電視台（BFM TV）和RMC電台訪問時說，希望在新法草案中增加餐飲和酒吧業者查驗顧客身分的原則，以確保通行證的真實性。

他說，措施是為了強化通行證的有效性，因為在查獲的假健康通行證中，有一部分是冒用第3者的通行證。

法國將於明年1月初審議新的通行證法案，維宏表示，屆時將討論於草案中增加在某些場合檢查身分的可能性。但他並未說明包括哪些場合，除餐飲業外，劇院與電影院也在考量範圍內。

另外，許多就醫的假通行證持有者不敢說實話，這也對醫護人員造成極大的危害。儘管沒有量化的調查，但史特拉斯堡（Strasbourg）聖文森（Saint-Vincent）醫療集團主任雷黑（Frédéric Leyret）估計，10名病患中就有1人是使用假的健康通行證。雷黑說，這會導致延遲治療與診斷，對病患來說是毫無意義的風險。

法國中央司法警察總局（DCPJ）屬下打擊金融犯罪部門的負責人希柯非（Thomas de Ricolfis）在法國國際廣播電台（France Inter）專訪中表示，市面上假通行證要價50歐元（約新台幣1572元）到500、600歐元不等，只要有金流，就可以追查犯罪源頭。

假通行證也有不同種類，從最簡單冒用第3者真的通行證，到盜用醫療人員身分帳號開立通行證都有。因此，司法警察總局也和「打擊危害環境與公共健康中心辦公室」（OCLAESP）合作，以取得醫療體系的資訊，追捕網路犯罪分子。

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達馬南表示，使用、持有或販賣假健康通行證者，例如通過社群媒體買賣，就會面臨5年刑期及7萬5000歐元罰款。醫療人員若發現違規，甚至可能弔銷執照。

傳播速度更快的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron在歐洲來勢洶洶，維宏今天向媒體表示，患者感染Omicron變異株的病例已占法國新增確診數的20%，估計年底前法國的每日新增確診病例將破10萬。（編輯：郭中翰）1101223