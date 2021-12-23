防堵Omicron擴散 曼谷取消跨年活動

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（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）防堵COVID-19變種病毒Omicron，曼谷市政府今天宣布取消所有市府轄下單位舉辦的跨年活動，不過市府沒有禁止私人單位舉辦跨年活動，呼籲要辦活動的私人單位嚴格遵守防疫措施。

泰國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從11月開始趨緩加上跨年假期即將來臨，政府點頭讓各界可以舉辦人數不受限制的活動，規模超過千人的跨年活動，所有入場民眾和工作人員都必須有完整接種疫苗證明。

不過Omicron侵襲泰國，目前已有超過百例確診，還有近百例等待確認，泰國政府從22日凌晨起緊急暫停讓旅客申請入境免隔離的措施。

曼谷市政府今天則發出聲明表示，由於Omicron傳播的速度比Delta還要快，市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）要所有市府轄下單位取消舉辦跨年活動，包括在市府廣場舉辦的跨年活動和元旦一早的新年祈福活動。

不過，私人單位舉辦的跨年活動，市政府並沒有禁止。曼谷知名的百貨公司尚泰世界（Central World）和暹羅天地（Iconsiam）都有跨年活動。

市府呼籲想要舉辦跨年活動的私人單位要嚴格遵守防疫規範，例如降低參與人數、掃描進出的民眾體溫、徹底消毒場地、參與民眾必須完種接種疫苗或是有72小時內的快篩陰性結果。

泰國今天新增2940例COVID-19確診病例和30人死亡，而從12月6日發現第一起Omicron病例至今共累計104起Omicron病例。（編輯：高照芬）1101223