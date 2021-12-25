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美國耶誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

2021/12/25 07:14（12/25 07:51 更新）
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美國耶誕假期到來，儘管Omicron變異株擴大傳染，COVID-19確診數飆升，百貨商場仍然出現購物人潮，民眾戴口罩風氣普及。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 110年12月25日
美國耶誕假期到來，儘管Omicron變異株擴大傳染，COVID-19確診數飆升，百貨商場仍然出現購物人潮，民眾戴口罩風氣普及。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 110年12月25日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）美國耶誕假期到來，COVID-19確診數已見飆升；疫情近兩年，美國人戴口罩風氣普遍，如今衛生專家呼籲民眾選戴防護力較好的口罩，警告「布口罩形同裝飾」。

耶誕節前夕，Omicron變異株擴大傳染之際，人口約1000萬人的洛杉磯郡這幾天的確診人數節節上升，從21日單日3052例，到隔天的6509例，23日單日確診來到8633例。

染疫人數飆高，但不減年節氣氛，隨著疫苗加強針與免費檢測的方便普及，美國這個假期的風貌幾乎恢復正常，百貨商場出現購物人潮，唯一不同之處是民眾已習慣在公共場所戴口罩。

有別於疫情初期，民眾戴口罩比例非常低，如今走進美國百貨或超市，民眾配合口罩規定的比例高。如果一時沒有口罩在身邊，無論賣場百貨或車站機場等機構，都有準備免費口罩供民眾索取。

口罩風氣普及下，美國的衛生專家呼籲的內容也改變，從原本「先求有，再求好」任何可以遮蓋口鼻的布料都可用，現在提醒民眾避免戴布口罩，選擇防護力較佳的外科醫療口罩或N95等級口罩。

有線電視新聞網CNN今天網站刊出專題報導，說明在Omicron變異株擴大傳染之際，民眾應該升級口罩的防護力。

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報導引述喬治華盛頓大學（George Washington University ）公衛教授溫麟衍（Leana Wen）的話：「布口罩充其量只是臉上的裝飾，在Omicron肆虐的現在，大家都不應該再用布口罩了。」

報導引述專家指出，儘管科學家目前對Omicron的認識仍然有限，無法完全確定它傳染力高的原因，但有鑑於COVID-19絕大部分透過空氣傳染的特性，口罩還是一個非常有效的防疫工具。（編輯：周永捷）1101225

COVID-19疫情籠罩美國將近兩年，民眾出門大多習慣戴口罩。圖為餐廳內用餐民眾及窗外排隊等候的隊伍。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 110年12月25日
COVID-19疫情籠罩美國將近兩年，民眾出門大多習慣戴口罩。圖為餐廳內用餐民眾及窗外排隊等候的隊伍。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 110年12月25日
美國耶誕假期到來，儘管Omicron變異株擴大傳染，COVID-19確診數飆升，百貨商場仍然出現購物人潮。圖為顧及防疫原則下，孩童與耶誕老人合照保持社交距離。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 110年12月25日
美國耶誕假期到來，儘管Omicron變異株擴大傳染，COVID-19確診數飆升，百貨商場仍然出現購物人潮。圖為顧及防疫原則下，孩童與耶誕老人合照保持社交距離。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 110年12月25日
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