教宗耶誕文告敦促對話 化解國際衝突與疫情疏離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社梵蒂岡25日綜合外電報導）Omicron變異株擴散使各國確診激增，耶誕家庭團聚受防疫限制影響，教宗方濟各今天呼籲進行對話以應對疫情造成的孤獨感，他並認為，國際層面上，對話是解決衝突的唯一途徑。

在傳統的致全城與全球（Urbi et Orbi）耶誕文告中，教宗方濟各（Pope Francis）告訴聚集在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）的信徒：「我們的社會關係能力受盡考驗；愈來愈傾向不與他人交流，所有事情獨自完成，停止為與他人見面、一起行事而付出努力。」

85歲的方濟各說：「在國際層面上，同樣地，存在著逃避對話的風險。然而，唯有這些途徑（對話）才能解決衝突並為所有人帶來恆久裨益。」

俄羅斯因烏克蘭問題和西方國家之間的緊張情勢升溫之際，方濟各告誡，應避免在烏克蘭爆發新的衝突。

此外，方濟各並請求天主「敞開心扉，確保最需要者能得到必要醫療照護—尤其是疫苗」。

方濟各昨晚在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）主持耶誕夜彌撒，他敦促天主教信眾「珍視生命中的小事」。（譯者：張璦/核稿：林治平）1101226