落地旅客驗出確診 香港禁大韓航空班機入境2週

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（中央社首爾27日綜合外電報導）大韓航空今天表示，香港政府下令暫禁大韓航空班機入境2週。根據香港官方新聞平台，上週從韓國搭乘大韓航空班機前往香港的部分乘客落地時檢驗COVID-19病毒，結果呈陽性反應。

根據香港衛生署說法，大韓航空（Korean Air）班機5名乘客23日抵達香港後接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢呈陽性反應。

路透社和韓聯社報導，港府援引防疫規範，下令大韓航空班機禁止入境2週，直到明年1月8日為止。

這5名乘客據說在首爾以西的仁川國際機場登機前，已呈交自己並未感染病毒的證明書。

大韓航空官員表示，公司遵守所有病毒相關的必要程序，將積極向港方澄清其立場。

此外，由於耶誕節採檢次數較少，韓國26日COVID-19新增病例連續第2天低於6000起，不過重症病例數依然居高不下。

韓國疾病管理廳（KDCA）今天表示，韓國過去一天通報新增4207起病例，累計61萬1670人確診，單日新增病例較前一天減少1212例，較一週前減少1109例，時隔20天降至5000例以下。

現有重症患者人數則為1078例，連續7天超過千例；染疫不治人數新增55人，累計5300人，平均致死率為0.87%。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101227