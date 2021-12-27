伊朗和西方重啟核子談判 德黑蘭稱石油出口是焦點

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伊朗將與西方強權進行核子談判，這次會談目的在搶救2015年達成的核子協議，德黑蘭將談判焦點放在解除美方制裁。圖為伊朗西北部設有重水核子反應爐的阿拉克核電站。（美聯社）

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（中央社德黑蘭27日綜合外電報導）伊朗外長表示，今天在奧地利維也納重啟的核子會談中，德黑蘭的焦點放在經可驗證的過程解除美國的所有制裁，以保證伊朗石油出口能力不會受到阻礙。

伊朗國營媒體報導，德黑蘭和西方強權之間的核子談判，將在格林威治時間17時舉行。這項會談的目的在搶救雙方2015年達成的核協議，也就是聯合全面行動方案（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）。

伊朗媒體引述外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）表示：「對我們來說，最重要的是要達到一點，首先讓伊朗石油可以順利出售，不會受到阻礙。」

「（出售）石油所得將以外幣的形式存在伊朗銀行，這樣一來，我們才可以享受聯合全面行動方案中載明的經濟益處。」

2018年，時任美國總統川普（Donald Trump）宣布退出JCPOA，並重新對伊朗施以嚴格的經濟制裁。一年後，德黑蘭當局不但恢復，而且還加速提煉濃縮鈾。濃縮鈾的提煉是通往核武的潛在道路。

伊朗的主要收入來源是石油出口，但在美國制裁的影響下大幅萎縮。

德黑蘭並未公布石油出口減少的數據，但根據船運和其他資訊來源評估，伊朗石油出口已從2018年約每日280萬桶，下滑至每日20萬桶的低點。一項調查估計，伊朗6月石油出口約每日60萬桶。

伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天表示，德黑蘭不會接受任何的最後期限。一位接近伊朗團隊的消息人士告訴路透社，代表團將待在維也納，需要待多久就待多久。

伊朗的宿敵以色列表示，這次會談的重要挑戰就是「防止伊朗擁核」。

以色列外長拉皮德（Yair Lapid）今天在耶路撒冷告訴國會外交事務和國防委員會：「以色列不反對任何的協議。一個良好的協議將是好的。我們反對的是不能真正監督伊朗核子計畫、伊朗資金動向和伊朗恐怖網路的協議。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1101227