李將軍雕像底座藏百年時光膠囊 又一銅箱出土

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

負責在維吉尼亞州拆除美國南北戰爭南方領袖李將軍雕像的工作人員28日挖出一個據信已埋藏130年的銅箱。（圖取自twitter.com/GovernorVA/status）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）負責在維吉尼亞州里契蒙拆除美國南北戰爭南方領袖李將軍雕像的工作人員今天在底部挖出一個據信已埋藏130年的銅箱，成為在這個地點出土的第2個時光膠囊。

維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）在推特說：「他們找到了！這似乎是所有人都在尋找的時光膠囊。」諾森還上傳了幾張銅箱的照片。

根據1887年報紙報導，當年有人把一個時光膠囊埋入李將軍（General Robert E. Lee）雕像基座，膠囊內放有南北戰爭時期文物，例如鈕扣、子彈、南方邦聯貨幣、地圖、聖經、遇刺總統林肯（Abraham Lincoln）躺在棺木裡的照片等物品。

諾森稍後推文說，預計將在明天下午1時（格林威治時間18時）打開這個時光膠囊。他還說，工作人員已用X光掃描這個銅箱。

他說：「專家認為，裡面可能裝有內戰時期的硬幣、書籍、鈕扣甚至彈藥。」

上週在雕像底部挖出另一個鞋盒大小的容器，打開後發現它顯然不是1887年報紙提及的時光膠囊。這個容器裡面裝有3本浸濕的書、一張溼布包著的照片，以及一枚硬幣。

今天出土的時光膠囊，尺寸約是第一個的兩倍大。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

維吉尼亞州里契蒙（Richmond）這座雕像是1890年為紀念南北戰爭時期率領北維吉尼亞軍團（Army of Northern Virginia）的李將軍而豎立，今年9月開始進行拆除作業，是近幾個月來遭移除的眾多南方邦聯紀念象徵之一。

去年明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）去年遭白人員警壓頸致死後，引發全美示威潮，李將軍雕像也成為爭取種族正義的示威活動焦點。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1101228