蘇聯解體30年 俄羅斯第3次發射新型安加拉火箭

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯第3次發射新型安加拉（Angara）A5重型運載火箭，並聲稱發射「成功」。本月適逢蘇聯解體30週年，安加拉系列火箭是在蘇聯垮台後俄羅斯首枚研發問世火箭。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）27日晚間宣布，新世代安加拉A5火箭已攜帶模擬酬載，從俄國北部的普列塞茨克（Plesetsk）發射。這款火箭於2014年首度升空，這次是第3度發射。

俄羅斯聯邦太空總署發表聲明說：「我們恭喜軍事太空部隊，以及整個俄國太空產業。」並稱這次發射「成功」。

俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）在加密通訊軟體Telegram上寫道：「加油，寶貝！」對發射成功消息表達歡迎。

安加拉火箭是依一條從西伯利亞貝加爾湖（Baikal Lake）流出的河流命名，是蘇聯瓦解後俄羅斯打造的首款新系列運載火箭。

安加拉系列火箭旨在取代1960年代開始服役至今的質子（Proton）系列載運火箭，後者近幾年發生連串發射失敗。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）希望這款新型運載火箭將振興俄國太空產業，並減低對其他前蘇聯國家的依賴。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1101228