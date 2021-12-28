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獅航空難逾3年後 印尼宣布復飛波音737 MAX

2021/12/28 21:09
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（中央社雅加達28日綜合外電報導）2018年印尼獅子航空（Lion Air）發生空難，導致波音（Boeing）737 MAX遭到停飛。事隔3年多後，印尼當局決定取消該機型的禁飛令。

2018年10月，一架獅航波音737 MAX從雅加達起飛，隨即在爪哇海墜機，造成189名乘客及機組人員全數喪命。幾個月後，衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）的波音737 MAX也意外墜毀，導致機上157人罹難，這款機型隨即在全球遭到禁飛。

早在數月前，包括美國、歐洲國家已允許737 MAX復飛，近期澳洲、日本、印度、馬來西亞、新加坡、衣索比亞也紛紛跟進。

路透社報導，印尼各航空公司須遵守適航指令，並於正式復航前再度檢查737 MAX客機，政府也將檢查這些飛機。

在禁飛前，民營的獅航旗下共有10架737 MAX，該公司尚未回應路透社的置評請求。

國營印尼航空（Garuda Indonesia）執行長伊爾凡（Irfan Setiaputra）則告訴路透社，該公司正專注進行債務重整，並無計畫將737 MAX重新納入機隊。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1101228

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