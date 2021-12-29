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改口將安置 印尼：洛興雅難民船情況緊急

2021/12/29 19:58
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（中央社記者石秀娟雅加達29日專電）一艘載有約120名緬甸洛興雅難民的船隻26日在印尼亞齊省外海故障，至今仍未靠岸。印尼法律與人權部今天晚間指出，因船上難民的情況緊急，基於人道考量，將安置難民。

印尼法律與人權部晚間發布新聞稿指出，這艘船上的難民主要是婦女和小孩，確切的人數需進一步了解，目前船隻在距離亞齊省比魯恩縣（Bireuen）外海50海浬（約80公里）處，將協同軍警、地方政府等單位，把船拖上岸。

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綜合印尼媒體點滴網（Detik）稍早的報導，這艘船上載有緬甸洛興雅族（Rohingya）的難民，亞齊（Aceh）省的漁民26日發現船隻的引擎故障，在海上搖晃，將船拴在固定於海中的捕魚器具至今，並且提供食物和水供難民使用。

路透先前報導，亞齊省的海軍人員迪安（Dian Suryansyah）27日說，洛興雅人不是印尼公民，無法將他們以難民身分帶上岸，這是印尼政府的政策。聯合國難民署（UNHCR）28日呼籲印尼協助難民，避免難民遇難。（編輯：馮昭）1101229

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洛興雅難民船亞齊外海故障 印尼未准靠岸
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