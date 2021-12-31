印尼海軍救援洛興雅難民船 拖拉19小時靠岸

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（中央社記者石秀娟雅加達31日專電）一艘載有緬甸洛興雅難民的船26日被發現在印尼亞齊省外海故障，印尼海軍30日展開救援，經過19個小時，今天早上終於把船拖到港口，船上有73名大人，32名小孩。

印尼海軍今天發布新聞稿指出，海軍30日出動克魯里特級（Clurit）飛彈快艇KRI Parang 647號，救援在馬六甲海峽（Strait of Malacca）的難民船。這艘船距離亞齊省（Aceh）比魯恩縣（Bireuen）約50海里（約80公里）。

新聞稿指出，這艘木製的難民船引擎故障，經過19個小時的拖拉，難民船今天早上已經停靠在亞齊省洛修馬威市（Lhokseumawe）的港口，難民全數安全獲救。海軍的防疫小組依照防疫原則，安排難民下船，暫時在印尼安置。

海軍表示，29日已先出動巡邏艇，提供難民水和食物等救援物資。

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亞齊省的漁民26日首先發現這艘難民船的引擎故障，在海上搖晃，漁民將船拴在固定於海中的捕魚器具，等待救援，並先提供難民水和食物。根據印尼媒體報導，在這之前，船已經航行28天，船上難民想前往馬來西亞。

路透先前報導，亞齊省海軍人員迪安（Dian Suryansyah）27日說，洛興雅人不是印尼公民，無法讓他們上岸，這是印尼的政策。聯合國難民署（UNHCR）28日呼籲印尼協助，避免難民遇難。印尼29日改口，因狀況緊急，將暫時安置。（編輯：黃自強）1101231