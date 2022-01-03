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韓國首傳Omicron病逝案例 死者為2名年過9旬長者

2022/1/3 14:20
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（中央社首爾3日綜合外電報導）韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部表示，今天接到通報，光州市發生2起感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高傳染性Omicron變異株後死亡案例。

這是韓國首次出現感染Omicron後死亡的病例。這2名患者均為90多歲，在位於光州市南區的同一家療養設施確診後，於去年12月底送醫治療，但最後不治身亡。

韓聯社報導，中央防疫對策本部指出，這兩起Omicron死亡病例與療養設施發生群聚性感染有關。上述病例均屬於易轉重症的高危群，防疫部門正就具體死因等進行流行病學調查。

另外，韓國疾病管理廳通報，韓國今天新增3129人確診，包括2993起本土病例，確診病例累計達64萬2207例。這是韓國繼前一天單日3833人確診後，連續第2天單日確診低於4000例。

韓國同時新增36起COVID-19死亡病例，總數攀升至5730例，死亡率0.89%。

韓國疾病管理廳表示，全國5200萬人已有4260萬人（83%）完整接種疫苗，1850萬人（36%）打了加強針。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110103

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