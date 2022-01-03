台積電將設廠熊本 日本九州高專開半導體課程

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（中央社東京3日綜合外電報導）台積電（TSMC）將在日本熊本縣興建晶圓廠，日本政府為重振「日之丸半導體」（日本國產半導體企業總稱），2022年度將在九州8所高等專門學校（類似台灣五專）開設半導體課程。

日本讀賣新聞報導，台積電將設廠的熊本縣屬於九州地區，多名日本政府相關人士透露，以熊本為首，包括福岡、長崎、大分、宮崎與鹿兒島等九州6縣，有8間高等專門學校（簡稱高專）將整備為培育半導體人才的據點，以增進半導體專業人力。

報導說，日本希望在全球半導體缺貨的情形下，增加半導體技術人才，並得以讓過去領先世界的「日之丸半導體」復甦。

日本的高專是招收中學畢業生的5年制高等教育機構，授課內容除了一般共通科目以外，還有機械、電子、化學等專業科目，教育特色為重視實驗與實習。

不過日本政府相關人士說，現在的高專畢業生雖然擁有高度技術能力，卻幾乎沒有接受過半導體專業教育，很少可以活躍於半導體業界的人才。

這8所九州高專的課程，將新增與半導體相關的知識與技術，具體內容將由九州經濟產業局等單位與半導體相關企業討論來決定。

報導指出，日本國內需求的半導體有6成以上仰賴從台灣與中國等國外進口，預料今後為發展數位化與全球的半導體需求持續增加，從穩定供應與經濟安全保障的觀點來看，必須儘速在日本國內生產半導體。（譯者：顧荃/核稿：楊昭彥）1110103