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南非國會大火已獲控制 被捕犯嫌將出庭

2022/1/3 17:44
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（中央社開普敦3日綜合外電報導）南非消防當局今天表示，國會大火已獲控制，一大部分的國會建物在這場大火中付之一炬，當局已經逮捕一名犯嫌，他預定明天出庭。

法新社報導，這場大火發生在昨天清晨，自國會大廈中最古老的建築物開始蔓延，數十名消防人員全力撲滅火勢。

消防當局發言人卡爾斯（Jermaine Carelse）表示：「大火已在昨天夜裡獲得控制。」他還說，部分舊建築的火勢仍繼續延燒。國會舊建物於1884年竣工，內部有些房間鋪滿木板。。

官員表示，國民議會建築已被大火燒毀。

卡爾斯表示：「國民議會建築受損最嚴重，將會有好幾個月無法使用。」

國會發言人莫塔波（Moloto Mothapo）稍早表示，國民議會的屋頂已經燒毀，部分建物的火勢「猛烈」，消防員被迫撤離。

莫塔波說：「整個議事廳已經燒毀。」

南非的國會大廈由3個部分組成，包括1884年竣工的原始建築，以及另兩幢分別建於1920年代和1980年代的較新建築。

去年3月，舊建築也曾爆發火災，但火勢在短時間內就獲得控制。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110103

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