巴基斯坦單日700多例確診 兩個月來新高

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（中央社喀拉蚩3日綜合外電報導）巴基斯坦今天通報新增700多起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，創下兩個月來的新高，當局警告將出現第五波感染，並準備遏制快速傳播的Omicron變異株。

根據負責監督疫情的國家指揮應變中心（National Command Operation Centre, NCOC）數據，巴基斯坦過去24小時至少有708起確診病例，將病毒檢測陽性反應比率推升到1.55%，是2021年10月24日以來的新高。

負責監督對抗COVID-19疫情的部長尤瑪（Asad Umar）推文表示：「現在有明確的證據顯示，另一波COVID-19疫情已經開始，這是在過去幾週預料之中的事。」

他說，基因定序已經檢測到越來越多的Omicron變異株病例，特別是在最大城市喀拉蚩（Karachi）。

巴基斯坦約有7000萬人已經接種兩劑疫苗，相當於總人口的32%。

政府批准從今天起為30歲以上的公民提供追加劑，12歲以上的兒童在學校接種疫苗。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110103