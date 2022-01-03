伊斯蘭國伏擊敘利亞軍方車隊 9死15傷

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（中央社貝魯特3日綜合外電報導）敘利亞人權瞭望台組織今天通報，激進團體伊斯蘭國（IS）的戰士在敘利亞東部的產油設施附近埋伏攻擊，造成9名敘利亞軍人及與軍方結盟的民兵死亡，15人受傷。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，昨晚這起攻擊案發生於聖戰組織成員藏身的代爾祖爾省（Deir Ezzor）一處偏僻區域。

總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織還說，IS以火箭攻擊車隊，也造成15名親敘利亞政府的戰士受傷。

國家通訊社敘利亞新聞社（SANA）則報導，IS埋伏攻擊軍方車隊，造成5人死亡。

IS曾宣稱建立「哈里發國」，一度統治伊拉克和敘利亞大片土地，2019年3月雖丟失最後一個固定據點，殘餘部眾仍持續發動游擊形式的奪命攻擊。

「哈里發國」被擊敗後，IS在敘利亞境內的攻擊仍導致近1800名政府軍及結盟部隊死亡。

IS鎖定石油業發動一系列攻擊，最近一次發生在去年12月2日，IS在代爾祖爾省攻擊一輛巴士，造成10名油田工人喪命。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110103