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秘魯總統涉關說 2026任期結束後將遭檢方調查

2022/1/5 17:30
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（中央社利馬4日綜合外電報導）秘魯檢方今天表示，總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）任期結束後，檢方將調查他是否涉及關說、共謀與不當施壓以升遷支持其左派政府的軍官等罪行。

檢方在聲明中表示，檢察總長阿瓦洛斯（Zoraida Avalos Rivera）以涉及多項罪名為由，對總統「展開初步調查」，包括身為加害者涉嫌加重關說，身為參與者涉嫌共謀等。

但由於總統擁有「凌駕刑事訴訟的絕對豁免權」，司法程序要等卡斯蒂約2026年結束5年任期後才會開始。

檢方在推特發聲明指出，檢方宣布調查卡斯蒂約涉嫌關說和共謀案，著重在卡斯蒂約與公司的代表會面，這些公司志在投標爭取在亞馬遜地區造橋的合約，以及希望出售燃料給秘魯國營石油公司（Petroperu）。

聲明說，總統「不當干預」競標過程。

卡斯蒂約駁斥各項指控，還說那些都是希望他下台的政敵一手策劃。他去年7月底宣誓就職後，支持度急速下滑。

總統府發言人辦公室並未對此回應。秘魯近年來已有5位前總統遭到貪汙調查。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110105

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