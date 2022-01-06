澳洲半數貨運司機遭隔離 疫情導致供應鏈告急

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（中央社記者丘德真雪梨6日專電）隨著Omicron變異株迅速傳播，澳洲近半卡車及貨車司機必須接受隔離，已使澳洲全國物流受阻，供應鏈告急。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天頭版報導，由於大批卡車及貨車司機、倉庫工人正在等候COVID-19檢測結果，導致超市來不及將貨品上架，供應鏈也承受壓力；物流業者聲稱，受到Omicron影響，業界有接近一半的勞動力已暫時離開工作崗位。

澳洲最貨運業龍頭「澳洲貨櫃運輸服務」（Australian Container Freight Services）執行長（CEO）贊內洛斯（Arthur Tzaneros）估計，過去兩星期，澳洲東岸的貨運司機短缺高達大約25%至50%。執導提到，澳洲貨櫃運輸服務的物流網覆蓋澳洲全國主要港口，其客戶包括柯爾茲（Coles）、奧樂齊（Aldi）、凱馬特（Kmart）和Bunnings等大型零售集團。

贊內洛斯指出，這一波人手短缺問題，是自從COVID-19疫情爆發以來最嚴重的；預料將會持續惡化，直至1月底為止。

他表示，以澳洲東岸的州受到影響最為嚴重；在新南威爾斯州（NSW，新州）的首府雪梨、維多利亞州（Victoria）的首府墨爾本，以及昆士蘭州（Queensland）的首府布里斯本，約有高達25%至50%的物流工作人員因為曾經與COVID-19患者有「密切接觸」，必須接受檢測、隔離和等候檢測結果。

贊內洛斯提到，雖然昆士蘭州疫情不如新南威爾斯州和維多利亞州嚴重，但布里斯本因疫情導致物流人員短缺的情況卻尤其嚴重；他認為，可能與昆士蘭州的疫苗接種率較低有關。

澳洲衛生部最新數據顯示，截至1月4日止，昆士蘭州完成第二劑疫苗施打比率為87%；新南威爾州為93.6%，維多利亞州則為92.5%。

贊內洛斯批評，民眾在接受核酸檢測（PCR）後，需要等候較長時間；但很多人根本買不到快篩試劑；他指有些物流工人等候檢測結果的時間，竟然長達10到14天。

贊內洛斯呼籲，澳洲政府需要向「必要工作者」（essential workers）提供免費快篩試劑，以便讓他們能夠更快地重返工作崗位，避免供應鏈癱瘓。

報導指出，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天（5日）宣佈，取消卡車及貨車司機必須每7天接受檢測的要求；並且准許民眾使用快篩試劑證實確診後，不必透過核酸檢測再次確認結果；還有，曾經與確診患者有過密切接觸者，或者已出現染疫症狀者，可以免費獲得快篩試劑。

運輸工人工會（Transport Workers Union）全國秘書長凱恩（Michael Kaine）指出，早在去年10月該工會已經催促莫里森政府向運輸工人提供快篩試劑。凱恩批評，運輸工人努力地將快篩試劑運送到全國商店的同時，他們自己卻買不到快篩試劑。

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執導又提到，澳洲兩大超市集團柯爾茲（Coles）及伍爾沃斯（Woolworths）已警告，受到新一波疫情影響，不少超市員工必須接受隔離，導致食品來不及上架；預料有關問題將會持續數星期。

澳洲衛生部昨（5）日澳洲東部標準時間（AEST）晚間9時公布數據指出，澳洲全國在24小時內COVID-19新增確診病例為6萬4767人；24小時內接受檢測人數為23萬6073人。（編輯：高照芬）1110106