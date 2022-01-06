沖繩暴增約980例創新高 日本多地擬重啟防疫管制

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本沖繩縣疫情迅速擴散，今天新增COVID-19確診病例約980例，創下新高紀錄；日本政府正研議對沖繩、山口與廣島等疫情迅速擴散地區實施「防止蔓延等重點措施」。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣知事玉城鄧尼上午表示，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數新增約980例，創下新高紀錄。

沖繩縣原本單日最高紀錄是去年8月25日新增809例。

沖繩縣上午召開防疫對策本部會議，因1月起確診病例數急速增加，決定向日本政府申請實施「防止蔓延等重點措施」；沖繩縣下午將繼續召開會議，討論將要求餐廳縮短營業時間等具體的防疫對策。

內閣官房長官松野博一在記者會上表示，疫情急速擴大的沖繩縣、山口縣與廣島縣若正式申請實施防止蔓延等重點措施，中央政府將盡速討論與判斷。

報導說，日本首相岸田文雄將在今天與相關閣員協商，若確定政策方針，將於明天召開傳染病專家組成的防疫分科會進行諮詢後，再由對策本部正式決定。

這3縣以外的東京都等地區，也會視疫情狀況與地方政府的意願，慎重研議是否實施防止蔓延等重點措施。

若決定實施，將是去年9月30日宮城縣與熊本縣等8縣解除重點措施以來，岸田內閣首度重啟防疫管制。

「防止蔓延等重點措施」是緊急事態宣言的前一階段，實施重點措施地區，可由知事判斷，籲請餐廳縮短營業時間、提供店家補助金等。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110106