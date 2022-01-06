給難民正確資訊 駐土耳其代表處支持「移民電視」

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駐土耳其代表黃志揚（左）與扶持尋求庇護者和移民協會幹事長卡夫拉克（右）6日在安卡拉簽署計畫合約，啟動為期一年「移民電視」合作計畫。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月6日

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（中央社記者何宏儒安卡拉6日專電）駐土耳其代表處今天與土耳其非政府組織締結合作夥伴關係，支持推動具創意的網路影音頻道「移民電視」計畫，對難民提供攸關其權益的措施和正確可靠的生活、防疫資訊。

駐土耳其代表黃志揚今天與非政府組織（NGO）「扶持尋求庇護者和移民協會」（Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants, ASAM）幹事長卡夫拉克（Ibrahim Vurgun Kavlak）在安卡拉簽署計畫合約，啟動為期一年「移民電視」（Migrant TV）合作計畫。

土耳其收容逾400萬名各國難民，他們普遍依賴網路資源取得權益相關法規措施，以及生活和防疫資訊。但是網路上充斥假訊息或不甚正確資訊，可能造成誤解，甚至仇恨。

「移民電視」目的在協助難民透過網路獲取正確資訊，除土耳其語外，還以英語、阿拉伯語、法語、索馬利亞語、波斯語等當地主要難民群體使用語言製播節目，並計劃增加阿富汗語，盼為難民提供可靠、易於傳播的網路管道，透過土耳其政府部會及聯合國相關國際組織提供資訊和知識，促進難民賦權及社群團結。

黃志揚指出，過去幾年來台灣與土耳其政府、國際組織和NGO合作，對不同人道計畫提供援助，「我們有信心移民電視合作計畫必定可以幫助需要的人，再次展現『台灣可以幫忙』的精神」。

在土耳其的難民高度仰賴手機和行動網路連線與外界連結。黃志揚說：「來自阿富汗的新移民獲取援助資訊和服務的需求尤其殷切，移民電視不只是支持平台，在傳播正確資訊方面更將扮演重要角色。」

卡夫拉克表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下避免直接接觸，線上交流較以往更為重要，「新變異株猖獗，更提高了難民取得正確資訊的難度」。

他表示，包括臉書、Instagram、移民電視等平台，協會最近活動曾創下一個月內逾300萬人次觸及線上內容的紀錄，使用者除了在土耳其的難民之外，也包括身處保加利亞、希臘、敘利亞、伊拉克、伊朗等鄰國的難民，凸顯透過網路資源對難民提供正確訊息的重要性。

黃志揚與卡夫拉克儀式後並接受「移民電視」團隊訪問。

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ASAM成立於1995年，為土耳其最早投入援助敘利亞難民工作的NGO之一，主要任務為提供敘利亞、阿富汗、伊拉克、索馬利亞等國難民教育、保護、社會融入、健康照護及能力建構等協助，與土耳其內政部及衛生部等部會密切合作。

這個NGO與聯合國兒童基金會（UNICEF）、聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）、世界衛生組織（WHO）、聯合國婦女組織（Women）、聯合國人口基金（UNFPA）、國際移民組織（IOM）等機構也有合作計畫，為經驗豐富且專業的人道援助機構。（編輯：韋樞）1110106