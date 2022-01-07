COVID-19和流感蔓延 巴西聖保羅取消街頭嘉年華

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（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron和流感病毒蔓延，巴西聖保羅市政當局今天宣布取消2022年的街頭嘉年華狂歡節慶祝活動。

聖保羅市的3個街頭遊行團體組織5日已發布一份公開宣言，取消大約250個團體參加當地的街頭狂歡節活動，也不接受參加市政府計畫在英特拉格斯賽車場（Autódromo de Interlagos）舉辦的封閉活動。

在「我愛你聖保羅，但我不參加狂歡節」的文件中，街頭遊行團體組織表示：「參與集體活動的團體大多表示，即使市政當局批准，也不會上街參加2022年的狂歡節慶祝活動。」

該組織表示，政府有義務在所有活動中嚴格遵守衛生規則，除了保護聖保羅居民的生命外，他們不接受其他選擇。

儘管取消街頭狂歡節慶祝活動，聖保羅市仍維持2月25、26、27、28日在阿年比森巴遊行場（Sambódromo do Anhembi）舉行的森巴學校遊行，前提是森巴學校聯盟（Liga das Escolas de Samba）接受市政單位制定的衛生協議。

聖保羅市政府與森巴學校的會議應在下週舉行。森巴學校聯盟已在一份聲明中表示，「完全願意遵守衛生當局的所有建議，以確保2022年聖保羅嘉年華的安全。」

聖保羅市政單位還指出，由於COVID-19和流感病例增加，無論參加人數多少，在聖保羅市舉行的所有活動都需要出示疫苗護照。

除了聖保羅市外，還有里約熱內盧、薩爾瓦多（Salvador）和雷西夫（Recife）等12州的首府也決定取消2022年的街頭狂歡節慶祝活動。（編輯：馮昭）1110107