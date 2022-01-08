印度逆轉決定 德雷莎修女組織獲准收海外捐款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加爾各答8日綜合外電報導）已故天主教德雷莎修女（Mother Teresa）創立的仁愛傳教修女會今天表示，印度政府已將它收受外國資金的許可證予以換發。印度當局數週前拒絕讓這個慈善組織更新許可證。

印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府在去年耶誕節當天採取行動、切斷仁愛傳教修女會（Missionaries of Charity）的海外金援。

印度內政部當時表示，在發現仁愛傳教修女會接受「不良注資」後，依據「國外捐款管理法」（Foreign Contribution Regulation Act），認定該機構「未符合（接受海外捐款）資格條件」，因此拒絕換發許可證。

印度國外捐款管理法規定，慈善機構和非營利企業若要收受來自外國的資金，都必須依法登記。

德雷莎修女生前親近助手庫瑪（Sunita Kumar）今天告訴法新社：「依據國外捐款管理法的申請許可，如今已獲得更新。」

德雷莎修女一生大半時間奉獻給印度東部城市加爾各答（Kolkata）的貧苦民眾。她在1950年創辦仁愛傳教修女會，1979年獲得諾貝爾和平獎，2016年封聖。仁愛傳教修女會目前在印度各地經營庇護住所。

慈善機構樂施會印度分會（Oxfam India）上週也表示，印度政府已將它收受國際資金的管道封鎖，這會對它的人道工作帶來嚴重後果。

莫迪政府並非首次遭控切斷印度境內慈善組織和人權團體的金援。國際特赦組織（Amnesty International）曾在2020年對外表示，由於印度政府凍結其銀行帳戶，因此停止在當地的運作。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110108