花旗開華爾街第一槍 員工未接種疫苗將被開除

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（中央社紐約8日綜合外電報導）根據路透社7日所見的內部備忘錄，花旗集團（Citigroup）要求美國員工須在本月14日前接種COVID-19疫苗，否則將放無薪假，若月底仍未接種疫苗將被解雇，除非取得豁免。

報導指出，花旗早在2021年10月就宣布將施行疫苗接種新規定的計畫，如今也成為首家華爾街大銀行貫徹實施嚴格的疫苗強制令。

一名知情人士透露，花旗目前已有9成以上員工遵守強制令，且比例正迅速攀升。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高傳染力的Omicron變異病毒株，使得疫情在美國如野火燎原般擴散。美國金融業為了如何讓員工安全到辦公室上班及讓業務運作如常，而傷透腦筋。

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其他華爾街主要銀行如高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和摩根大通（JPMorgan Chase），都要求部分未接種疫苗的員工在家上班，尚未走到要開除他們的地步。

除了花旗當華爾街的開路先鋒，美國還有數家大企業對員工實施「沒打疫苗，就沒工作」的政策，包括科技業的谷歌（Google）和航空業的聯合航空公司（United Airlines），規範嚴格程度各不相同。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110108