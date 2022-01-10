伊朗：各方努力下 核協議協商已取得良好進展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭10日綜合外電報導）伊朗外交部發言人今天表示，為挽救2015年達成的核協議，「各方」在維也納會談中的努力已取得「良好進展」。

伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天告訴媒體，在最新一輪協商中，「解除制裁、核問題、查核和獲得保證這4個關鍵問題都取得良好進展」，且相關進展是「各方努力達成穩定協議的成果」。

他還說，「我們正尋求可靠且穩定的協議」，不論對方怎麼想，伊朗都不會尋求不符合上述條件的協議。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）7日表示，談判正「朝積極方向」進展，他也強調盡快結束談判的緊迫性。

伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）9日也說，雙方越來越接近達成「良好協議」。

另一方面，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）今天強調，以國不受與伊朗的任何核協議限制，且如有必要，未來將持續採取「毫無限制」的自由行動，對抗宿敵伊朗。

班奈特向國會委員會進行簡報時表示：「關於維也納的核協議談判，我們當然很關心…以色列並不是協議簽署方。」

他還說：「以色列不受協議內容限制。協議簽署後，以色列仍將隨時隨地保有完全的行動自由，不受任何限制。」

伊朗與美國、中國、俄羅斯、英國、法國和德國簽署的2015年核協議是「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）的通稱，這項方案藉由鬆綁對伊朗的制裁，來換取伊朗削減核子活動。

美國前總統川普（Donald Trump）2018年片面宣布退出協議，再度祭出一系列懲罰性制裁措施。1年之後，伊朗也開始逐步棄守承諾，包括加速提煉純度更高的濃縮鈾，但德黑蘭當局依舊否認他們有製造核武的意圖。

挽救核協議的談判因伊朗選出新的極端保守政府，而於去年6月中斷，直到11月下旬才恢復。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110110