教宗接見台灣等友邦使節 籲共推宗教自由與人權

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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡11日專電）教宗方濟各昨天接見駐教廷外交使節團，中華民國駐教廷大使李世明率全館館員出席。教宗在會中強調，有些普世價值亟須國際社會共同維護，特別是人權與宗教自由。

義大利COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再度升高，教宗新年接見外交團的例行活動雖照常舉行，但教廷並未如往常讓各國大使個別向教宗覲賀，活動流程縮短為教宗演講30分鐘與拍團體照。

教宗在演講中呼籲各國以對話取得共識，尊重全人類共享的基本價值，但他也直言「許多國際組織偏離了原本設立的宗旨」，讓他感到非常憂心。

教宗未點名是哪些國際組織，但他以大段篇幅論述，很多國際組織功能逐漸弱化，是因為旗下會員國各懷不同目的，使這些國際機構漸漸不再秉持最初理念，轉而為個別國家利益服務。

教宗質疑，許多國際組織設定議程時，變成一種「意識形態殖民」，不讓其他國家有任何自由意志表達空間，不保障多樣性，反而助長「消滅文化」，旨在消滅、壓抑其他人的認同，否定他人的歷史，甚至改寫歷史來配合某方推銷的單向史觀。

教宗呼籲，要解決國際組織弱化現象，需要推動「真正納入所有人」的外交多邊主義，這樣國際組織才能贏得大家的尊重。

談到全球疫情嚴峻，教宗呼籲，所有國家都應該在國際衛生組織的支持協助之下，將「分享互助」訂為國家的防疫原則，協助彼此取得足夠疫苗、醫療物資，共同度過疫情。

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教宗呼籲所有國家鼓勵全民施打疫苗，勿受到意識形態或缺乏科學根據的消息影響。

教宗也談到包容移民、消弭核子武器、用對話取代衝突的重要性。針對國際局勢，教宗未提到中國近來與西方世界或周邊國家的緊張關係。教宗點名關切的國家包括亞洲的緬甸，中東的敘利亞、葉門、以色列與巴勒斯坦 衝突，非洲的利比亞、蘇丹、南蘇丹、衣索比亞，歐洲的烏克蘭、巴爾幹半島，以及美洲貧富不均問題深化。（編輯：郭中翰）1110111

義大利疫情升高，教宗照常舉行新年接見駐教廷外交使節團的活動，但選擇較寬敞場地，並取消大使個別覲見問候的儀式。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 111年1月11日