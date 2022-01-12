更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法國日增近37萬例再創新高 義大利確診數暴衝100%
首頁 / 國際

巴西28歲婦女自然懷孕生下五胞胎

2022/1/12 08:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）一名28歲的巴西婦女10日在聖保羅市北區的Vila Nova Cachoeirinha婦產醫院生下五胞胎。這些嬰兒在妊娠29週後早產，在多胞胎的情況下很常見。

生下五胞胎的婦女卡西亞（Yanike Piera de Cassia）已經是5歲和3歲孩子的母親，她與家人一起在網路上發起群眾募資，以幫助支付尿布成本和其他嬰兒費用。這些嬰兒的父親在他們出生前就拋棄它們，離家出走。

卡西亞的案例被認為非常罕見，因為她是自然懷孕，而五胞胎在沒有醫療干預情況下的機率約為6000萬分之一。

婦產醫生巴雷多（Enoch Quinderé de Sá Barreto）解釋說：「多胎妊娠大多是早產，並帶有相關風險，例如母親患糖尿病和失去嬰兒；所幸媽媽和寶寶們都很好。」

卡西亞去年底就住院接受觀察，醫療團隊在監測她和嬰兒們的健康狀況後，決定擇期進行剖腹產受術。今天超過20名醫護人員在現場協助並見證五胞胎的誕生。

Vila Nova Cachoeirinha婦產醫院是聖保羅針對婦女健康的指標性公立醫院，為大部分涉及妊娠的高危險病例提供服務。（編輯：高照芬）1110112

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族