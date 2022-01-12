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疫情12/300

Omicron肆虐 全球上週新增確診1500萬例

2022/1/12 21:07
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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）在最新一週疫情報告中指出，上週COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診病例約1500萬例，激增55%上下，死亡病例數則維持穩定。

美聯社報導，世衛在每週疫情報告中表示，全球上週新增約1500萬確診病例，4萬3000多人病歿。世界上每個地區都通報病例攀升，只有非洲例外，新增病例減少了11%。

英國和美國科學家表示，初步跡象顯示，Omicron疫情可能已達高峰，不過他們仍不確定疫情下階段發展為何。世衛指出，美洲上週通報疫情爆發以來的最多新增病例數，暴增了78%，主要來自美國。

歐洲地區新增病例攀升31%，死亡病例則減少10%。

上週病例增幅最大的地區在東南亞，超出了400%，通報病例最多的是印度、東帝汶、泰國和孟加拉。東南亞地區病歿人數減少6%。

世衛表示，越來越多的證據顯示，Omicron可以「免疫逃脫」，現在已確定Omicron新增病例倍增的時間較短。世衛並指出，許多研究顯示，Omicron造成的症狀不如先前出現的其他變異株嚴重。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110112

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