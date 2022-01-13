更多編輯台推薦新聞：
確診者多輕症 醫：病房當飯店 專責醫護淪服務生
生活

確診者多輕症 醫：病房當飯店 專責醫護淪服務生

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月
國際

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」
科技

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗2/300

丹麥Omicron病例升 脆弱族群擬打第4劑

2022/1/13 18:09（1/13 18:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哥本哈根12日綜合外電報導）丹麥Omicron變異株病例飆升之際，政府今天提議為高度脆弱群體接種第4劑疫苗，衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）說，這一行動標誌著對抗COVID-19傳播的「新篇章」。

法新社報導，修尼克在記者會中說，丹麥將為「最脆弱的公民」提供第4劑疫苗，尤其是被診斷出罹患嚴重疾病、曾在去年秋季打過追加劑的民眾。

衛生當局表示，會在下週初聯繫有關民眾。

修尼克也宣布，文化機構重新開張，這類場所自去年12月19日以來暫時關閉。根據今天公布的最新官方數據，丹麥已有3433人染疫病歿。

丹麥擁有580萬人口，目前為止已通報超過100萬例確診，最近幾週新增的病例中，90%以上是Omicron變異株病例。

另外，丹麥的酒吧和餐館將必須在晚間11時關閉，晚間10時開始禁售酒類，室內場館將最多允許500人進入。

修尼克稱讚丹麥這一「抱負遠大」的疫苗接種行動，志在加入以色列和智利的行列，為面臨風險的民眾提供第4劑疫苗，丹麥藉此「再次控制住了疫情」。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1110113

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀