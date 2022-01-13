丹麥Omicron病例升 脆弱族群擬打第4劑

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（中央社哥本哈根12日綜合外電報導）丹麥Omicron變異株病例飆升之際，政府今天提議為高度脆弱群體接種第4劑疫苗，衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）說，這一行動標誌著對抗COVID-19傳播的「新篇章」。

法新社報導，修尼克在記者會中說，丹麥將為「最脆弱的公民」提供第4劑疫苗，尤其是被診斷出罹患嚴重疾病、曾在去年秋季打過追加劑的民眾。

衛生當局表示，會在下週初聯繫有關民眾。

修尼克也宣布，文化機構重新開張，這類場所自去年12月19日以來暫時關閉。根據今天公布的最新官方數據，丹麥已有3433人染疫病歿。

丹麥擁有580萬人口，目前為止已通報超過100萬例確診，最近幾週新增的病例中，90%以上是Omicron變異株病例。

另外，丹麥的酒吧和餐館將必須在晚間11時關閉，晚間10時開始禁售酒類，室內場館將最多允許500人進入。

修尼克稱讚丹麥這一「抱負遠大」的疫苗接種行動，志在加入以色列和智利的行列，為面臨風險的民眾提供第4劑疫苗，丹麥藉此「再次控制住了疫情」。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1110113