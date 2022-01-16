澳洲新增8萬多例確診 5天來首次低於10萬

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（中央社雪梨16日綜合外電報導）澳洲今天通報新增8萬多例COVID-19確診，為5天以來單日染疫數首度低於10萬。在疫情最嚴重的新南威爾斯州，Omicron變異株疫情浪潮預估已經接近頂峰。

路透社報導，截至今天中午，澳洲共通報8萬5824例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案。澳洲單日確診數在13日達到疫情以來高點15萬多例後，呈現穩定下降。

新南威爾斯州（New South Wales）今天通報新增3萬4660人染疫，維多利亞州（Victoria）2萬8128例，昆士蘭州（Queensland）1萬7445例。

澳洲衛生當局昨天表示，預測模型顯示，澳洲已接近這一波最嚴重疫情的高峰。但當局仍示警，「未來幾週」確診數還會居高。

在疫情較初期時，澳洲成功限制病毒在境內擴散。不過，當澳洲疫苗接種率達到70%至80%後，數州在2021年底開始鬆綁嚴格的防疫規定，引發當地Omicron疫情失控，過去2週總計通報超過130萬例確診。

澳洲目前染疫住院人數也比疫情出現以來任何時候都多。但當局表示，醫療系統還能應付攀升的確診數。

在Omicron變異株疫情席捲下，澳洲官員敦促更多民眾接種疫苗。澳洲16歲以上人口超過92%已接種2劑。

澳洲累計確診人數今天突破150萬，染疫病歿數維持在2673例。（譯者：張璦/核稿：張正芊）1110116