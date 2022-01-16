傳疫情以來北韓首開邊境口岸 貨運列車駛入中國

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（中央社首爾16日綜合外電報導）媒體報導指出，北韓一列貨運列車今天駛入中國邊境城鎮丹東，這是北韓為防疫封鎖邊界以來，第一次證實有列車越過邊境。

2020年初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，北韓官方未通報任何病例，並訂定包括關閉邊界、禁止國內旅遊等嚴格的防疫措施。

聯合新聞通訊社 （Yonhap）引述數位不具名消息人士報導，北韓一列貨運列車今天通過鴨綠江大橋，抵達中國丹東。

韓聯社指出，這是北韓首次正式開放與中國的陸上邊界。

不清楚這列火車是否載運貨物進入中國，但消息人士告訴韓聯社，列車可能會在明天戴著大量「緊急物資」返回北韓。消息人士並未詳加說明。

日本共同社也引述消息人士報導北韓列車抵達中國的消息。

中國數據雖顯示兩國貿易持續，但大部分貨運似都利用北韓海港，而非以火車穿越陸地邊界運送。

首爾官員去年底表示，正密切注意跨邊界鐵路交通是否恢復，因為這是防疫限制可能放寬的跡象。

根據聯合國組織，北韓關閉邊界近2年後，一些人道援助得以零星進入，但包括食物等重要供應的運輸卻仍受阻。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1110116