越南首見Omicron社區病例 3民眾確診

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（中央社記者陳家倫河內19日專電）越南胡志明市有3名民眾確診感染COVID-19變異病毒Omicron，這是越南首次記錄到的Omicron社區病例。

綜合越南媒體報導，這3名患者日前快篩對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈陽性反應後，醫院進一步基因定序，並於18日下午確認患者感染的是COVID-19變異病毒Omicron。

越南青年報（Tuoi Tre）指出，這3名患者是一名自美國返回越南旅客的親屬，且都曾與這名旅客接觸。

越南自今年1月1日起的入境檢疫規定改為隔離3天加11天的自主健康監測，這名旅客入境至隔離結束期間的篩檢結果都呈陰性，但目前檢測已呈陽性，正待基因定序。

在這之前，越南一共記錄到70例的Omicron境外移入病例，因此目前越南共有73例Omicron病例。

越南衛生部去年底曾警告Omicron在越南傳播的風險相當高，並說因為Omicron變異病毒比Delta更具傳染力，如此一來越南的醫療系統將可能超過負荷。

截至目前為止，人口數約9800萬的越南累計超過200萬人確診COVID-19、近3萬6000人死亡。全越南有逾74%民眾至少接種兩劑疫苗，越南相關單位近日也開始幫民眾施打加強針。（編輯：高照芬）1110119