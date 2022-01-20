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5G2/266

美5G上路飛航影響不大 僅部分航班延誤取消

2022/1/20 08:54
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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國電信巨擘AT&T和威瑞森（Verizon）新5G服務今天上路，未對航空運輸帶來太大影響，僅美國航空（American Airlines）等班次因此延誤或取消。

美國航空營運長西莫（David Seymour）表示：「我們看到一些小幅的營運影響。」他告訴員工，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）很快就會對空中巴士（Airbus）與區域性機隊發出更新的營運規定，讓美航得以如常在多數機場營運。

部分國際航空公司今天拿掉行程表中飛往美國的班機，但並未出現大規模取消狀況，其中一些公司表示，打算明天就恢復服務。

根據航班追蹤網站FlightAware，截至格林威治時間晚間7時15分（台北時間20日凌晨3時15分），美國機場有261個打算離開或降落的航班取消，比12日的538個少，但今天稍晚取消班次還可能增加。

今天刪減航班的包括阿聯酋航空（Emirates）、印度航空公司（Air India）、全日空（ANA）、日本航空公司（Japan Airlines）。

全日空和日航都表示，美國聯邦航空總署掛保證之後，他們將恢復明天的相關服務。

電信巨擘去年斥資數以百億計美元取得5G執照，但隨著5G上路時程逼近，航空業組織對5G可能對飛機的無線電高度計造成影響一事表達憂心。5G和無線電高度計可以在相同頻率下運作。

美國航空業一片哀號，警告航空可能因此大亂之後，昨天AT&T和威瑞森都同意縮減機場附近的5G服務。

美國聯邦航空總署今天表示，現在同意美國62%商用機隊在有5G部署的機場執行低能見度降落，「但可能仍有部分機場的航班會因此受到影響」。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110120

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