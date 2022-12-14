美議員提法案 擬將華為等中企踢出美國金融體系

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美國議員提出一項獲得兩黨支持的法案，擬制裁中國的華為技術有限公司和中國5G企業，使其無法使用美國銀行的服務。（路透社）

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國議員提出一項獲得兩黨支持的法案，擬制裁中國的華為技術有限公司和中國5G企業，使其無法使用美國銀行的服務，實際上將它們踢出美國金融體系。

路透社報導，這份由共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）提出的法案，獲得民主黨籍參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等議員支持。

法案尋求「嚴厲制裁」華為，以及其他「不值得信任」、對美國從事經濟間諜行為的中國5G產品生產商。

法案擬將上述實體加入財政部的「指定制裁」（Specially Designated Nationals, SDN）名單，把它們實際排除於美國金融體系之外。

華為未立即回覆路透社的置評請求。

美國議員以前就嘗試過限制華為使用美國銀行服務，曾於2020年前總統川普（Donald Trump）在任時提出類似法案。

柯頓今天在聲明中說：「近年來我們於國內外都大有進展，打擊華為主導5G、竊取美國人資料的邪惡企圖。我們不能讓華為和中國共產黨接近美國人的個資，以及我國最敏感的防禦系統。」

美國檢方10月以試圖干涉華為調查案為由，起訴兩名中國情報人員。檢方表示，這兩人企圖策反一名美國執法人員當他們的間諜，但他們找的目標其實是美國特工。

美國聯邦傳播委員會（FCC）上月也通過新電信設備禁用華為的法規。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111214