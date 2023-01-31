切斷華為後路 傳美政府停發供貨許可證給美企

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）3名知情人士透露，美國總統拜登（Joe Biden）政府已停止對美國企業核發向中國電信設備公司華為（Huawei）出口的供貨許可證。

路透社報導，華為多年來面臨美國對5G和其他技術的出口限制，但美國商務部官員授予一些美國公司許可證，允許它們對華為出售某些商品和技術。高通（Qualcomm Inc）2020年即獲准對華為出售4G智慧手機晶片。

商務部發言人表示，官員「不斷評估我們的政策和法規」，但不對與特定公司的談判發表評論，高通也拒絕置評。

彭博（Bloomberg）和英國「金融時報」（Financial Times）稍早都報導了商務部這一舉措。

知情人士表示，美國官員正在制定不對華為供貨的新正式政策，其中包括5G級別以下的物品，包括4G商品、Wifi 6和 Wifi7、人工智慧以及高性能運算和雲端項目。

另一名知情人士表示，此舉預計將反映拜登政府過去1年對華為的收緊政策。這名人士說，先前可能早獲批准的4G晶片現在也在限制之列。川普政府末期和拜登政府初期，官員們仍在發放用於4G商品的許可證。

美國官員2019年將華為列入貿易黑名單，限制大多數美國供應商對該公司運送商品和技術，除非獲得許可。

但美國官員授予允許華為接收部分商品的許可證，例如，華為的供應商取得價值610億美元的許可證，可以在2021年4月至2021年11月間對華為出售產品。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120131