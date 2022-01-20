東加火山爆發5天後 首批人道專機抵達

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）火山爆發與海嘯雙重災難侵襲東加5天後，首批人道專機今天終於抵達這個太平洋島國。

澳洲和紐西蘭官員證實，2架軍事運輸機經過數小時飛行後抵達東加主要機場。這座機場花了數天清理，終於把火山灰清理乾淨。

澳洲國防官員告訴法新社，1架「C-17環球霸王式巨型飛機（Globemaster）今天上午7時許從安柏利機場基地（Amberley Airport Base）起飛」後抵達；紐西蘭同時證實，延誤數天後，1架C-130力士型運輸機（Hercules）也抵達東加。

這些飛機運送水和通訊設備等重要的人道物資抵達。

由於海底電纜受損，外界幾乎無法得知來自東加境內的消息。

東加正在清理富阿阿莫圖國際機場（Fua'amotu International Airport）跑道厚厚的火山灰，聯合國危機協調員韋智（Jonathan Veitch）告訴法新社，東加主島的機場跑道已再度恢復運作。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110120