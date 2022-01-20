更多編輯台推薦新聞：
醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
東加火山噴發
新聞專題
東加火山噴發3/38

東加火山爆發5天後 首批人道專機抵達

2022/1/20 13:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨20日綜合外電報導）火山爆發與海嘯雙重災難侵襲東加5天後，首批人道專機今天終於抵達這個太平洋島國。

澳洲和紐西蘭官員證實，2架軍事運輸機經過數小時飛行後抵達東加主要機場。這座機場花了數天清理，終於把火山灰清理乾淨。

澳洲國防官員告訴法新社，1架「C-17環球霸王式巨型飛機（Globemaster）今天上午7時許從安柏利機場基地（Amberley Airport Base）起飛」後抵達；紐西蘭同時證實，延誤數天後，1架C-130力士型運輸機（Hercules）也抵達東加。

這些飛機運送水和通訊設備等重要的人道物資抵達。

由於海底電纜受損，外界幾乎無法得知來自東加境內的消息。

東加正在清理富阿阿莫圖國際機場（Fua'amotu International Airport）跑道厚厚的火山灰，聯合國危機協調員韋智（Jonathan Veitch）告訴法新社，東加主島的機場跑道已再度恢復運作。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110120

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀