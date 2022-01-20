歐盟擬推動立法 提高歐洲企業董事會女性比例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電）歐洲聯盟執委會主席范德賴恩今天表示，將推動歐盟上市公司董事會女性成員占40%的立法。她強調是時候打破高階經理人職務長期遭男性領導的天花板了。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天以視訊方式參與一場表揚歐洲性別多樣性活動，她致詞時表示將推動確保歐洲女性在董事會所占比例的立法。

她提到，研究表明支持多樣性的企業、政治以及社會都會更成功，但卻還是常聽到談論高層職務安排時，男人會說找不到適合的女性。這位歐盟執委會史上首位女性主席說，「如果你們認真尋找，會找到她們的」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

范德賴恩說，自10年前委員會提出歐洲上市公司董事會中設定女性占40%的目標以來，這方面的立法一直受阻，目前歐洲大型企業只有7%是由女性領導，這10年中有些國家進步，但速度不夠快，歐盟必須變得更好。

她強調是時候打破高階經理人職務長期遭男性領導的天花板了，承諾重新推動董事會女性成員比重的提案成為歐盟法律，她相信很快就會看到進展，不能再失去另一個10年。（編輯：周永捷）1110120