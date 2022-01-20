法國會通過種族滅絕決議 世維會籲國際對中國追責

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（中央社記者何宏儒安卡拉20日專電）法國國會今天表決通過，認定中國在新疆維吾爾自治區對維吾爾人的作為構成種族滅絕和違反人道罪。世界維吾爾代表大會表示歡迎，呼籲國際社會表達明確立場，對中國追責。

法國國會下議院國民議會（National Assembly）社會黨（Socialist Party）籍議員大衛（Alain David）所提動議今天以壓倒性的169票贊成、1票反對、5票棄權，承認「中華人民共和國當局對維吾爾人進行的暴力構成違反人道罪和種族滅絕罪」。決議並要求法國政府保護維吾爾人在法國境內生活不受中國恫嚇和騷擾。

世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）主席多里坤．艾沙（Dolkun Isa）今天在聲明中指出：「法國國會通過此一決議，為國際社會更廣泛承認維吾爾人遭到種族滅絕跨出關鍵一步，尤其在維吾爾族法庭（Uyghur Tribunal）上個月的裁定之後。」

英國民間法院維吾爾族法庭去年12月9日判決中國在新疆對維吾爾人和其他少數民族犯下種族滅絕罪。

多里坤．艾沙呼籲法國政府跟進國會，對此採取一致立場，「並與國際合作夥伴齊心協力，結束這些令人難以啟齒的罪行」。

世維會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）今天在電話中告訴中央社：「我們感謝法國不屈服於中國壓力，通過了這項決議，向世界展現出堅守普世價值的立場。中國政府企圖掩蓋持續在發生的大規模種族滅絕，我們強烈呼籲國際社會表達明確立場，追責中國在東突厥斯坦對維吾爾民族實施的種族滅絕和違反人道罪。」

當地人將中國新疆維吾爾自治區稱為東突厥斯坦，維吾爾人是世居當地的突厥民族之一。除政治統治外，東突厥斯坦的歷史、文化、宗教、種族、習俗與中亞一體，也被視為中亞的一部分。

法國國會成為全球第8個承認維吾爾人遭到中國種族滅絕的國會。在此之前，美國政府和美國、加拿大、英國、荷蘭、立陶宛、比利時、捷克國會都已承認中國的作為構成種族滅絕和違反人道罪。

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英國獨立法庭維吾爾族法庭去年12月在判決中證實有關指控時，強調「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）簽署國必須恪盡法律義務，防止維吾爾種族滅絕發生。

世維會呼籲法國和國會已經通過有關決議的其他國家政府，應該與其國會立場一致，採取有意義的協同行動，結束中國人權暴行，並且呼籲聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）公布針對維吾爾人的報告。（編輯：黃自強）1110120