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美日發表聯合聲明 要中國裁減核武提高透明性

2022/1/21 12:55
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（中央社東京21日綜合外電報導）美國與日本今天針對「禁止核子擴散條約」（NPT）發表聯合聲明，為實現沒有核武的世界，首度籲請各國領袖訪問原爆地廣島與長崎，以及呼籲中國應提高核武透明性並裁減核武。

日本讀賣新聞報導，這是美日兩國第3次針對NPT發表聯合聲明，前兩次分別為2009年與2015年。

美日今天發表的聯合聲明表示，NPT對於防止核武擴散與全面廢除核武不可或缺，不能讓全球裁減核武的潮流走回頭路。

聯合聲明提及，2016年5月時任美國總統歐巴馬訪問廣島，呼籲各國領袖與年輕人參訪廣島與長崎。報導指出，這是反映選區位於廣島的日本首相岸田文雄的意向。

這次美日聯合聲明也首度提到中國，指出中國的核武能力正在增強，為降低核武風險，中國應提高透明性，呼籲中國為裁減核武做出貢獻。

另外，聲明中對北韓擁有的核武與彈道飛彈等，強烈要求應達到「完全、可驗證且不可逆的非核化」（CVID , Complete, Verifiable and Irreversible Denuclearization），以及敦促北韓遵守聯合國安全理事會的決議、盡快回歸NPT架構。

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報導說，NPT原定本月4日在美國紐約舉行會議，這份聯合聲明原本是為了會議所準備，但會議因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期，因此聯合聲明改在今晚岸田文雄與美國總統拜登線上會談前發表。

禁止核子擴散條約（NPT）於1970年生效，目前有191個國家與地區加盟，條約中承認美國、俄羅斯、英國、法國和中國擁有核武的現狀，要求這5國有義務就裁減核武進行談判；為確認條約的進行狀況，原則上每5年召開一次檢討會議。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110121

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