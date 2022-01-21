勞力短缺 德國擬每年從海外引進40萬勞工

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（中央社柏林21日綜合外電報導）德國新任聯合政府希望每年從海外引進40萬名合格勞工，以因應人口失衡及重大產業勞力短缺問題，這些問題可能會損及經濟擺脫疫情後的復甦走勢。

路透社報導，德國聯邦議院（Bundestag）自由民主黨（Free Democrats）黨團幹部之一杜爾（Christian Duerr）告訴商業雜誌「經濟週刊」（WirtschaftsWoche）：「技術工人短缺如今已嚴重到使德國經濟大幅趨緩。」自由民主黨是組成聯合政府的政黨之一。

他說：「我們只能藉由改革移民政策，解決勞動力高齡化問題…我們必須盡快達成從海外引進40萬技術工人的目標。」

總理蕭茲（Social Democrats）所屬社民黨（Social Democrats）、杜爾所屬自由派的自民黨，以及重視環保議題的綠黨（Greens）在聯合政府共組協議中商定一些措施，諸如為來自歐盟以外國家的專業人才建立積分制度，並將最低工資提高到每小時12歐元（約新台幣376元），以使在德國討生活更具吸引力。

向來挺雇主的德國民間經濟研究機構、科隆（Cologne）德國經濟研究所（ Institute for Economic Research）估算，由於年長的退休勞工人數超過進入職場的社會新鮮人，今年德國勞動人口將減少30萬人。

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儘管去年受到疫情影響，德國的勞動人口仍增長至將近4500萬，不過預計至2029年，上述短缺人口將擴大至65萬以上；至2030年，工作年齡人口累計短缺將達到大約500萬。

歷經數十年的低生育率及移民結構失衡，勞動力短缺也成為社會年金制度的定時炸彈，因為就業人口減少，卻須背負著挹注養老金財源的重擔；而因平均壽命延長，退休族群不斷增加。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1110121