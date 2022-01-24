更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

五角大廈：2艘航艦在南海訓練 以對抗惡意影響

2022/1/24 19:32（1/24 19:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國國防部24日表示，2個航空母艦打擊群23日駛入南海爭議海域進行訓練。圖為林肯號。（圖取自維基共享資源；版權屬公眾領域）
美國國防部24日表示，2個航空母艦打擊群23日駛入南海爭議海域進行訓練。圖為林肯號。（圖取自維基共享資源；版權屬公眾領域）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日綜合外電報導）美國國防部今天表示，2個航空母艦打擊群23日駛入南海爭議海域進行訓練。一名高階指揮官說，此舉意在表示對區域盟友的支持，並展現美方「對抗惡意影響」的決心。

五角大廈宣布，海軍卡爾文森號（USS Carl Vinson CVN-70）、林肯號（USS Abraham Lincoln CVN-72）航空母艦打擊群23日在南海展開行動。國防部聲明稱，這2個航艦打擊群將進行反潛作戰、空中作戰、海上攔截等演訓行動，以加強戰備能力。

聲明還強調，所有訓練行動都將依據國際法，在國際水域進行。

聲明引述林肯號打擊群指揮官安德森少將（Rear Admiral J.T. Anderson）說法稱：「此類行動能提高我們的可恃戰力，讓我們的盟友和夥伴安心，展現美國海軍捍衛區域穩定及對抗惡意影響的決心。」

日美於本月17日至22日間舉行聯合訓練，日方派出大型護衛艦日向號（滿載排水量1萬9000噸），美方則派出卡爾文森號、林肯號及兩棲突擊艦與驅逐艦等，總計日美共10艘艦艇參與。

台灣空軍23日晚間也發布動態，指39架共機侵擾鄰近東沙群島的台灣西南防空識別區（ADIZ）。（譯者：施施/核稿：林治平）1110124

延伸閱讀
南海地區冒天線森林 智庫：中國迅速擴建電子戰備美日聯合演訓牽制中國 首度依據美軍新作戰構想實施印太衝突熱點 美陸軍部長：釣魚台、台海與南海美日領袖重視台海和平穩定 同意成立經濟版2加2嚇阻中國野心 美國與盟友亞洲海域10天軍演落幕
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族