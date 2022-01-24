五角大廈：2艘航艦在南海訓練 以對抗惡意影響

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（中央社台北24日綜合外電報導）美國國防部今天表示，2個航空母艦打擊群23日駛入南海爭議海域進行訓練。一名高階指揮官說，此舉意在表示對區域盟友的支持，並展現美方「對抗惡意影響」的決心。

五角大廈宣布，海軍卡爾文森號（USS Carl Vinson CVN-70）、林肯號（USS Abraham Lincoln CVN-72）航空母艦打擊群23日在南海展開行動。國防部聲明稱，這2個航艦打擊群將進行反潛作戰、空中作戰、海上攔截等演訓行動，以加強戰備能力。

聲明還強調，所有訓練行動都將依據國際法，在國際水域進行。

聲明引述林肯號打擊群指揮官安德森少將（Rear Admiral J.T. Anderson）說法稱：「此類行動能提高我們的可恃戰力，讓我們的盟友和夥伴安心，展現美國海軍捍衛區域穩定及對抗惡意影響的決心。」

日美於本月17日至22日間舉行聯合訓練，日方派出大型護衛艦日向號（滿載排水量1萬9000噸），美方則派出卡爾文森號、林肯號及兩棲突擊艦與驅逐艦等，總計日美共10艘艦艇參與。

台灣空軍23日晚間也發布動態，指39架共機侵擾鄰近東沙群島的台灣西南防空識別區（ADIZ）。（譯者：施施/核稿：林治平）1110124