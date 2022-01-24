恐怖組織成員隨塔利班代表團出訪挪威惹議

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩24日專電）挪威政府出資邀請塔利班政府代表訪問奧斯陸3天惹議。訪問行程中，民眾向挪威警方檢舉團員艾納斯‧哈卡尼（Anas Haqqani）與恐怖組織哈卡尼網絡關係密切，希望能將他繩之以法。

塔利班代表團已於22日搭乘挪威出資的私人專機到達奧斯陸，挪威媒體22日報導與恐怖組織哈卡尼網絡（Haqqani network）關係密切的艾納斯‧哈卡尼也在代表團內，阿富汗裔的挪威媒體工作者亞達理（Zahir Athari）率先向挪威警方舉報哈卡尼的戰爭罪與危害人類罪，希望警方能逮捕哈卡尼。

亞達理對挪威廣播公司（NRK）表示，挪威政府應該站在受害者這邊，他呼籲人權團體與法律組織出面協助，將哈卡尼繩之以法。

他說，從2001年起，阿富汗最慘重的平民傷亡大都是艾納斯‧哈卡尼與哈卡尼網絡所造成，現在哈卡尼卻在挪威作客，受到百般尊重，而不是在海牙國際法院受審，讓人十分痛心。

部分民眾加入檢舉的行列，聲援亞達理的行動，包括在瑞典的阿富汗青年組織Ung i Sverige也已送出檢舉信。

挪威衝突與國際法專家海勒斯魏特（Cecilie Hellestveit）對挪威廣播公司表示，這樣的檢舉也許會進入法律程序，但問題是，挪威當局是否能起訴這些罪行？而挪威當局基於政治理由，又是否應該在此時處裡這個案件？

哈卡尼出席引起廣大爭議，正在紐約訪問的挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）對挪威每日雜誌報（Dagbladet）表示，他事前並不知道哈卡尼在代表團中，外交部也是在一周前才得到代表團名單。

斯托爾表示，代表團成員是塔利班自行決定，成員必須來自高層，才有足夠的權限來談判。

他說，他理解哈卡尼出席讓許多人不滿，這份名單也讓他產生許多複雜的情緒。然而，若這些人能左右塔利班未來走向，挪威就必須去挑戰他們。

他認為，不因為情緒而放棄對談，才是對的。

斯托爾強調，塔利班是到挪威開會，討論阿富汗的人道危機，而不是訪問挪威。

2008年，當時擔任外交部長的斯托爾率團訪問阿富汗，挪威代表團下榻的塞勒納旅館（Serena Hotel）遭到哈卡尼網絡的恐怖攻擊，攻擊當下，斯托爾與挪威代表團成員都在旅館裡。

當時的攻擊造成挪威每日雜誌報記者湯瑪森（Carsten Thomassen）喪命，挪威外交部官員史文努森（Bjørn Svenungsen）受重傷。

挪威外交部表示，部長胡特費爾德（Anniken Huitfeldt）將不會參加對談，也不會與塔利班代表團見面，表達官方不承認塔利班政權的立場。(編輯：韋樞)1110124