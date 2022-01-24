日本民眾打第3劑疫苗 政府設東京大型接種中心

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因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，日本政府急著安排民眾打第3劑疫苗。在東京開設、由自衛隊負責運作的大型接種中心24日起陸續進行相關設備的搭建。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月24日

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速擴大，日本政府急著安排民眾打第3劑疫苗，由自衛隊運作的東京大型接種中心今天起陸續搭建相關設備。

傳染力強的Omicron變異株蔓延全球，日本政府鑑於境內疫情急速擴大，認為有必要加速安排民眾施打疫苗，並決定在東京設立大型接種中心，地點位於政府的大手町合同廳舍（聯合辦公中心）3號館，和去年同地點，且同樣由自衛隊負責運作。

民眾可以從28日起上網站或打電話預約，施打的疫苗是莫德納（Moderna）疫苗，預計31日開始施打，到2月5日之間每天施打人數720人，但2月7日起以後增為每天2160人。

日本民眾只要18歲以上，持有接種券（通知單），完成預約者，都可在東京大型接種中心施打第3劑疫苗，居住地不設限。大型接種中心原則上營運至7月31日止。

日本政府也計畫在大阪設立由自衛隊營運的大型接種中心，下個月4日起民眾可透過專屬網站、電話等預約。預估每天可提供960人施打疫苗。

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日本首相官邸（行政中心）17日表示，安排醫護人員優先施打第3劑疫苗，已打完第3劑者約134萬人，相當於總人口的1.1%。日本政府預計4月上旬前發送9500萬劑疫苗給地方自治體（都道府縣市區町村）、企業。

自衛隊營運的大型接種中心去年5月下旬首度開設，11月30日關閉，總計施打196萬劑疫苗。截至去年11月，施打劑數相當於日本全國打疫苗總劑數的1%。起初是為東京23區及大阪市65歲以上民眾施打疫苗，後來因需求擴大，改為18歲以上者皆可預約打疫苗。（編輯：韋樞）1110124