菲電視網得罪總統換照未過 杜特蒂盟友接手頻道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）原菲律賓收視龍頭ABS-CBN電視網2020年換照未過，失去頻道經營權，被認為與得罪總統杜特蒂有關。頻道接手者今天揭曉，分別為杜特蒂友人奎博洛伊及菲國富商維亞的電視台。

菲律賓國家電信委員會（NTC）今天發布聲明證實媒體報導，維亞（Manny Villar）的先進媒體廣播系統（AMBS）、富商賈班岡．蔡（Cabangon Chua）家族的Aliw廣播公司和教會領袖奎博洛伊（Apollo Quiboloy）的SMNI媒體集團，分別獲得原屬ABS-CBN電視網的4個頻道經營權。

奎博洛伊是菲律賓教會「耶穌基督的王國」（KOJC）創始人，也是杜特蒂（Rodrigo Duterte）友人和精神導師。

維亞身兼房地產大亨和參議院前議長，也是杜特蒂盟友，在富比世（Forbes）去年9月的菲律賓50大富豪榜排名第2，淨資產67億美元（約新台幣1858億元）。

菲律賓全國記者聯盟（NUJP）今天發表聲明說，廣電監管程序可用於對付批評者的同時，也能用來照顧盟友，像是有勢力的維亞家族，他們在立法部門有一名成員，且直到去年，另一人曾擔任部會首長。

上述聲明中所指成員是維亞的妻子、參議員辛西亞．維亞（Cynthia Villar），另維亞的兒子馬克．維亞（Mark Villar）曾任公共工程暨公路部部長。

菲律賓全國記者聯盟表示，這些獲得頻道經營權的媒體被認為對當局和特定候選人很友好。「我們憂心企業媒體權力集中的情況已經被企業集團和政治家族所主導。」

菲律賓全國及地方公職選舉將於5月登場，選舉委員會規定的選舉期間已於1月9日展開。

由於馬克．維亞正角逐參議員寶座，維亞家族此時取得頻道經營權遭到質疑。

對此，菲律賓總統府代理發言人諾格拉利斯（Karlo Nograles ）告訴有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines），國家電信委員會授予相關頻道經營權前，只向司法部和總統辦公室徵詢行政問題，「沒有提及任何人名或（公司）實體」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

ABS-CBN原為菲律賓最大電視網，旗下有數十個全國和地方電視、新聞台、廣播電台及網路新聞平台。這家公司的25年廣電特許經營權於2020年5月到期，因換照未過，遭勒令停止電視網和廣播電台營運。

杜特蒂上任後，多次批判ABS-CBN在總統大選期間對他報導時數不足，以及選前選後對他報導不公或偏頗，揚言將阻撓換照。一般認為，與杜特蒂的宿怨是ABS-CBN換照未過主因。（編輯：陳惠珍）1110126