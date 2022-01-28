沖繩警民衝突 300青少年包圍警署扔石砸車

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本沖繩縣昨天深夜發生警民衝突，疑因警方取締高中生騎機車飆車，有人在社群網站發文指遭警察毆打失明，一度有約300名青少年憤而包圍警局，投擲石塊、爆竹並砸車等。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，昨天深夜11時左右起，陸續有青少年聚集在沖繩市的沖繩警察署附近，對警署建物投擲石塊、爆竹、飲料罐和雞蛋等，還用棍棒打砸停車場內的警車，造成汽車擋風玻璃破裂。

聚集人群越來越多，一度有多達約300人包圍警署。警方拉上停車場鐵門，派員持盾牌駐守，警告部分欲闖入警署的青少年不得進入；包圍警署的青少年約在今天凌晨4時30分左右全部散去，無人受傷。

警方表示，事件起因為昨天凌晨1時許接獲青少年騎機車飆車的通報，多名警員趕往現場，一名29歲的徒步員警與機車相撞，警察右手受到輕傷，機車上的17歲高中生騎車離開現場。

約在5分鐘後，消防單位接獲通報，稍早撞到警察的高中生表示騎車出意外受傷，因右眼眼球破裂，傷勢嚴重送醫治療。

不過社群平台上有人發文稱這名高中生是被警察以警棍毆打導致失明，貼文在網路上被轉傳，昨天晚間起陸續有看到貼文的青少年憤而前往包圍警局。

沖繩警察署表示，對於這起員警與高中生騎車相撞的事件，正在詳加調查當時情形。（譯者：顧荃/核稿：戴雅真）1110128