更多編輯台推薦新聞：
護理師自願照顧確診者奮戰2個月 患者出院感激喻「菩薩」
地方

護理師自願照顧確診者奮戰2個月 患者出院感激喻「菩薩」

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
澳網納達爾鏖戰5盤逆轉勝封王 締造大滿貫21冠紀錄
首頁 / 國際

英國將頒布新制裁法 矢言讓俄羅斯目標無所遁形

2022/1/30 21:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國外相特拉斯（Liz Truss）今天表示，英國將於下週公布新的制裁法，以打擊「更廣泛」的俄羅斯經濟目標，相關立法旨在阻止莫斯科入侵烏克蘭。

特拉斯指出，新的制裁法草案將擴大該國的制裁工具箱，因此「任何與克里姆林宮和俄羅斯政權有相關利益的公司」都可能成為制裁目標。

特拉斯告訴天空新聞（Sky News），俄羅斯總統「蒲亭的統治集團成員都將無處可躲」。

「我將於本週稍晚宣布更新版制裁相關立法，以鎖定更多與克宮有利益相關的俄羅斯公司。」

「立法將讓我們能夠打擊更廣泛的目標，這樣一來，就沒有人可以心存僥倖，認為自己不會受到這些制裁的影響。」

特拉斯還警告，歐洲盟友必須保持團結一致，以嚇阻莫斯科，此外還必須將「捍衛自由和民主」置於「緊迫的財政問題」之前。

她提到，在北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）的爭議上，德國似乎「採取較為強硬的立場」。

特拉斯強調：「我們不能只著眼於短期經濟利益，而罔顧歐洲自由和民主的長期存續問題。這是我們所有人必須做出的艱難決定。」

莫斯科在烏國邊境部署逾10萬重兵後，俄羅斯與西方國家的關係跌落至冷戰以來的最低點。俄方舉動引發人們對其計劃入侵烏克蘭的擔憂，並促使西方聯盟計劃加強該地區的部署。

英國首相強生今天表示，最快在下週，英軍就會把派赴北約的部隊、武器、艦艇和戰機數量翻倍。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110130

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族